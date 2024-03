Milagros Zabaleta comparte curiosa anécdota que le ocurrió en Lollapalooza: "No sé cómo no me llegó una patada"

16 mar. 2024 - 19:28 hrs.

Milagros Zabaleta compartió una curiosa anécdota que le ocurrió ayer viernes 15 de marzo, mientras se encontraba disfrutando de la primera jornada del Lollapalooza.

El momento fue relatado por la influencer a través de sus historias de Instagram, asegurando que: "No sé cómo no me llegó una patada en la cara".

¿Qué le pasó a Milagros Zabaleta en Lollapalooza?

La hija del popular actor, Jorge Zabaleta, comenzó señalando que "ayer en el mosh (cuando un grupo de fans, en medio de la multitud en un concierto de música, saltan y se golpean unos a otros) me caí de poto en la mitad y una mina me agarró del moño y me levantó".

IG Stories (@milozabaleta)

"Sentí que José me tironeo y me tiró para el otro lado para sacarme de ahí y yo me volví a meter, me volví a tirar adentro, pero cuando me caí de poto, alguien así dijo como: 'cuidado con la niña'", agregó.

Posteriormente, reveló que le pasaban patadas por en frente de su cara. "No sé cómo no me llegó una patada en la cara", puntualizó.

Finalmente, entre risas rememoró que se encontraba "de poto, con las patas para arriba y tirada en el piso, pero sobreviví".

