Niña que sufre bullying se hace viral por tener miedo de volver a clases: "La he pasado muy mal, estoy muy asustada"

03 mar. 2024 - 23:30 hrs.

A través de Tiktok se ha hecho viral un video de una niña de tan solo 13 años, quien denuncia que sufre de bullying en su colegio.

Se trata de Pía Vivanco, quien detalló los hechos de los que ha sido víctima, señala que no tiene ganas de volver a clases, y consultó a los usuarios de la red social, qué le recomiendan hacer.

Niña denuncia en Tiktok que sufre bullying en colegio de Talca

La menor de edad pertenece al Colegio Inglés de Talca y este año debe cursar octavo básico, sin embargo, y como empieza diciendo en el video, es víctima de bullying.

"La verdad la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada, porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan. Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran", cuenta afligida la joven.

Tiktok

"Ha sido muy difícil para mí, porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, así que quiero que este año cambie eso", dijo.

Además, Pía detalló algunos de los insultos con que la molestan. "Que tengo piojos, la viruela del mono, me dicen muchas cosas".

Finalmente, la estudiante consultó a los internautas qué medidas puede tomar y qué le aconsejan hacer.

Por parte del establecimiento educacional, este aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, sin embargo, el diputado Francisco Pulgar, ofició a la Superintendencia de Educación, para que la denuncia de la menor sea investigada por los organismos pertinentes.

El video ya cuenta con más de 1.7 millones de visitas y casi 200 mil "me gustas" en la red social.

Revisa el video

¿Qué hacer en caso de sufrir bullying? En Chile el bullying está penado por la ley N° 21.013, la cual sanciona las conductas que atenten contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de lesiones (no dejan lesiones físicas visibles) ejecutadas fuera del contexto familiar. Si sufres o conoces a alguien que está padeciendo de bullying, puedes denunciar en las policías y fiscalía, pero también puedes hacerlo en el colegio, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerte.



La Fiscalía Nacional recomienda que para denunciar apóyate en tu familia o el adulto que te cuida, de manera que te acompañe y te dé seguridad.

Todo sobre Virales