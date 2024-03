"Viña le robó": Peruanos contra el Festival luego que su representante, Lita Pezo, perdiera la competencia internacional

Esta quinta noche del Festival de Viña del Mar 2024, se conocieron a los ganadores de las competencias internacionales y folclóricas del certamen.

Quien ganó en la categoría internacional fue México, cuyo representante, Eddy Valenzuela, interpretó la canción "El Maestro". El cantante logró llevarse, junto con el primer lugar de la competencia, 28 mil dólares y una Gaviota de Plata.

En redes sociales se armó una verdadera polémica por el ganador, sobre todo de parte de televidentes peruanos y adherentes de la participante de dicho país, Lita Pérez.

Lo anterior porque para muchos, el hecho que Valenzuela obtuviera un resultado por encima de Lita, quien corría como una de las favoritas con su canción "Luchadora", puesto que lideró durante todos los días la tabla de posiciones preliminares gracias a las notas de los jurados y público.

"Robo por donde sea", "Viña le robó a Lita Pezo", "jurado incoherente y sin criterio", "es una total falta de respeto", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en X.

#Vina2024 algu matemático que me explique el 2.4 de Lita Pezo..... robo por donde se vea.... espero la explicación del jurado de Viña..... pic.twitter.com/FN365rQ9DJ

¿CÓMO QUE LITA NO GANÓ NINGUNA GAVIOTA EN VIÑA? ¿DÓNDE ESTÁ LA CÁMARA ESCONDIDA? pic.twitter.com/pPc58UUrEN

Le roban 2 Gaviotas de Plata a Lita Pezo d Perú q sacó en sus 3 present prom sup a 6...y se lo dan a cantante trans español q nunca sup 6 prom c "mejor intérprete" y a mexicano q cantaba lisuras como "mejor canción". Chile d Boric tenía q ser. Lita ganó, Viña perdió +reputación pic.twitter.com/pDGpQFRmP0