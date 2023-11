"Imbécil de clase mundial": Revelan duro mensaje que habría escrito uno de los hijos de Brad Pitt al actor

21 nov. 2023 - 21:10 hrs.

Pax Thien Jolie-Pitt, quien fue adoptado por Angelina Jolie y Brad Pitt en Vietnam en 2007, habría escrito un fuerte mensaje en contra de su padre, en el marco de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos en 2020.

El joven, que en ese entonces tenía 16 años, habría subido un post en el formato stories de Instagram, en el que se refirió en duros términos al actor, a quien acusó de haber convertido la vida de su familia en un "infierno".

Recordemos que la célebre pareja de actores se separó en 2016, luego de protagonizar un incidente a bordo de un jet privado en que el intérprete habría agredido a su esposa y a sus hijos.

"Imbécil de clase mundial"

Ahora, el periódico británico Daily Mail consiguió una captura de la publicación que Pax, supuestamente, hizo en su cuenta privada, en la que deja ver sus oscuros sentimientos hacia su padre. "¡Feliz día a este imbécil de clase mundial!", lanzó el adolescente.

"Una y otra vez demuestras que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ningún tipo de consideración ni empatía por tus cuatro hijos pequeños que temblaban de miedo cuando estaban ante tu presencia", continuó el adolescente.

Brad Pitt y Pax/AFP

El post muestra una imagen de Brad Pitt alzando el Oscar a Mejor Actor de Reparto que ganó por su interpretación en la película "Once Upon A Time… In Hollywood".

Sin embargo, sus palabras estaban lejos de manifestar admiración. "Has convertido las vidas de quienes me rodean en un auténtico infierno. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz", señaló Pax.

A siete años del episodio del jet privado, Pitt no ha vuelto a mostrarse públicamente con ninguno de sus seis hijos, mientras que el FBI absolvió de cualquier culpa a al actor porque no existían evidencias.

