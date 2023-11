"Al que le gusta bien, y al que no...": Denise Rosenthal responde a críticas tras su show en la Teletón

11 nov. 2023 - 02:09 hrs.

La cantante nacional Denise Rosenthal fue la primera intérprete en presentarse en la jornada inaugural de la Teletón 2023.

La intérprete de "Agua Segura" apareció desde el público con un innovador look e incluso interactuó con los asistentes hasta llegar al escenario.

El show de la intérprete de la nacional contó con una novedosa puesta en escena, lo que no dejó ajenos a los televidentes, quienes tuvieron opiniones divididas sobre su espectáculo.

"Lo dimos todo, ameritaba venir acá a hacer lo mejor posible, con mucho amorcito", fueron las palabras de la cantante al terminar su show.

Mientras algunos criticaron de lleno el show de Rosenthal, otros salieron en su defensa.

"Los singles del disco estaban mal elegidos y usarlos en el contexto Teletón restan más...", "qué le pasó a Denise Rosenthal", "adoro a Denise Rosenthal, pero esta vez no, sabí" y "ese show de Denise Rosenthal estuvo de más", fueron algunas de las críticas que se leyeron en X (ex Twitter).

"Al que le gusta bien, y al que no…"

La cantante nacional se refirió a las críticas que generó su paso por el escenario del Teatro Teletón.

"No me he metido en Twitter, decidí desechar todas las redes sociales que a veces no son tan constructivas", señaló en conversación con la prensa.

"Yo acá vengo a hacer mi pega con mucho amor, cariño, y al que le gusta bien, y al que no… que se vaya a comer", añadió, según consignó Página 7.

