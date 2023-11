"Me emociona": Laura de la Fuente conmemora su terapia en su visita al Instituto Teletón

10 nov. 2023 - 21:10 hrs.

Laura de la Fuente recordó cómo fue su proceso de rehabilitación para volver a caminar durante una visita al Instituto Teletón de Santiago, justo antes de que comience la cruzada solidaria.

La joven tuvo que someterse a kinesioterapia tras ser víctima de una encerrona junto a su padre, Cristián de la Fuente, en marzo del año pasado.

"Hay días en que uno tiene mucha frustración"

En conversación con LUN, relató que "mi kinesioterapia me ayudó mucho estar con gente que te ayuda a sanar. Hay días en que uno obviamente tiene la fuerza y quiere salir adelante, pero hay otros que cuesta un poco más y por eso es importante el ambiente en el que uno está".

"Hay días en que uno tiene mucha frustración, momentos donde decía 'ya quiero estar caminando'. Recuerdo que mi primer ejercicio solo fue mover un pie, y me frustraba cuando no lo podía hacer o cuando no podía levantar la pierna. Yo estuve seis meses en terapia", agregó.

Luego, sobre el Instituto Teletón que visitó, dijo que "en la sala de kinesiología pude conectar harto, veía pacientes haciendo un par de ejercicios que yo también hice. Me emociona, pero aún más ver a quienes han salido adelante y saber que sí se puede gracias a que tenemos Teletón".

"Fue lindo ver cómo están todos mezclados porque se nota que es un equipo que se apoya, no solo entre los kinesiólogos, sino también entre pacientes. Veían con alegría a Joseph (Rivas), que es un ejemplo, y eso se transmite y ayuda en estos procesos", añadió.

"Por eso decía que no todos los días uno tiene esa perseverancia y esa garra y ese apoyo lo trae Teletón, que tiene un ambiente increíble. Por eso es importante que la apoyemos para que esto se pueda seguir haciendo", aseveró la estudiante universitaria.

Por último, consultada sobre si su madre, Angélica Castro, sabía de su visita al Instituto, dijo que "mi mamá siempre me dijo que era un lugar demasiado lindo, pero conocerlo es distinto, te motiva a ayudar. Estaba muy contenta de que viniera, dijo que era importante".

