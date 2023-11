Carla Jara mostró el nuevo look de su hijo y salió a defenderlo por crítica de usuaria

10 nov. 2023 - 14:10 hrs.

Carla Jara defendió el nuevo look de Mariano, el hijo que tiene junto a su marido, el periodista Francisco Kaminski.

La escritora, actriz y exchica "Mekano" compartió el llamativo aspecto de su hijo de 10 años en un post con varias fotografías en su cuenta de Instagram.

"Dejarlos ser libres y felices"

En el post, donde se ve primero a Mariano junto a Carla Jara y luego subido arriba de un árbol, la también exchica reality comentó: "New look de mi chiki!!! Dejarlos ser libres y felices!!!".

Allí, se ve al niño sonriente y luciendo una parte de su cabello de un color celeste brillante. Ante esto, los comentarios se dividieron entre quienes apoyaron la decisión de Carla de dejarlo teñirse y los que no.

Una de las personas que no estaba de acuerdo con el look comentó: "Mi hijo tiene 11 y no le aceptaría ese mechón flaite, nunca tan permisiva lo siento". Ante eso, la actriz respondió que "con la cara de mi hijo, jamás se verá flaite, saludos".

Además, otra persona escribió: "Ayyy mi hijo de 8 quiere pelo Azul y le digo que no siempre :( ahora me siento mal", y Carla respondió "no, está bien, cada mamá sabe que es lo mejor para su hijo, no te sientas mal, quizás no es el momento, cuando tú le digas sí, será el momento en que tú y él estén preparados para enfrentar al mundo!".

La artista chilena Daniela Castillo también escribió en el post, pero en apoyo a Carla: "Qué entretenido poder hacer eso cuando eres niño!!! Amo!!! Qué suerte tiene Mariano de tenerte como mamá! Me encanta como dejas que sea feliz, libre y espontáneo!!! La niñez es para jugar!!!!".

