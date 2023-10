"Estamos todos completamente devastados": Protagonizas de "Friends" rompen el silencio tras la muerte de Matthew Perry

30 oct. 2023 - 21:35 hrs.

El elenco de la serie "Friends" dijo estar "totalmente devastado" por la muerte de Matthew Perry, en un comunicado publicado por la revista People este lunes.

"Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos familia", dice el texto, la primera manifestación de pésame de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer tras el fallecimiento la tarde del sábado de Perry.

"Hay tanto que decir, pero por ahora vamos a tomar un tiempo de duelo y para procesar esta pérdida inconmensurable", agrega el comunicado.

AFP

"Más adelante diremos más, cuando podamos (...) Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todas las personas que lo amaban".

La muerte de Matthew Perry

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación del bromista Chandler Bing en "Friends", la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Angeles Times.

Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte causó conmoción este fin de semana.

La causa de la muerte no ha sido definida, y una primera autopsia fue considerada inconclusa. Las autoridades investigan el caso.

De acuerdo con el portal de noticias del entretenimiento TMZ, fueron encontradas antidepresivos y medicinas para la ansiedad con prescripción en su propiedad, pero no fueron halladas drogas ilícitas. De todos modos, se está a la espera de un reporte toxicológico.

