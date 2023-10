¿Con ganas de ver cine de terror? Te entregamos 5 recomendaciones y dónde verlas

30 oct. 2023 - 21:15 hrs.

Octubre es el mes ideal para hincarle el colmillo a una buena historia de terror. La tarea es difícil, bucear entre los servicios de streaming y opciones para encontrar aquella película o serie que necesitas (que no siempre es la que el algoritmo muestra). Para facilitar el trabajo, tenemos 5 recomendaciones y dónde puedes verlas.

Lo que Hacemos en las Sombras (Star Plus)

Un grupo de documentalistas acompañan la vida de un grupo de vampiros en Nueva York y como se tienen que adaptar al mundo actual. Creada por Taika Waititi esta especie de The Office terrorífica es una de las comedias más infravaloradas en la actualidad. No solo tiene personajes divertidísimos, si no que construye una épica en torno a los chistes constantes. Es imposible no verla con una sonrisa en la cara. Durante las temporadas seguimos a Guillermo, el mayordomo de los vampiros y su constante deseo de ser mordido por su amo y convertido en un espectro de la noche. Un imperdible.

The Mist (Amazon Prime)

Basada en un cuento de Stephen King, un pueblo se ve acechado por una densa niebla que esconde seres horribles. Un grupo de personas se ven confinadas en un supermercado, ahì tendrán que organizarse y decidir qué hacer, esconderse o hacer frente a la niebla y lo que esconde. Siguiendo la lógica de humanos escondidos de seres malignos, estos terminan siendo el detonante de la aparición de los peores seres imaginables, los mismos humanos. Al igual que el cine zombie, son las personas, empujadas por sus miedos y desesperaciones, los que liberan todos sus vicios. Punto a parte el final de la película, no solo es sublime, sino que es uno de los más desgarradores de la historia del cine. Clásico moderno.

X (Amazon Prime) y Pearl (HBO Max)

Ti West es uno de los nombres más interesantes de la nueva generación de creadores de terror y sus últimas películas son el pináculo de esa creatividad. Primero tenemos a X, una historia donde un grupo de cineastas de películas de adultos llegan a grabar a una cabaña perdida en Estados Unidos. Ahí vive una pareja de adultos mayores sacados de la peor historia de terror. Un slasher clásico, que rescata el ambiente asfixiante de La Masacre en Texas y se pasea por temas tabúes como la sexualidad en la tercera edad. Luego salió Pearl, la precuela de X. En esta seguimos la vida de Pearl, la terrorífica anciana de X y su sueño de juventud de ser actriz. Un homenaje al cine de los años 50 y una de las actuaciones más impactantes del año pasado. Mia Goth tendría que haber sido nominada a los Oscar.

Trick or Treat (Disney +)

A veces olvidamos la importancia del cine para la cultura popular. En los años 50, la idea del dulce o truco en Halloween no estaba tan masificada, de hecho, jóvenes de bajos estratos sociales aprovechaban la noche para hacer vandalismo al barrio alto. Fueron un montón los elementos que fueron moldeando la tradición de pedir recompensa en dulces y así evitar la barbarie. Uno de esos elementos fue el corto de Disney Trick or Treat. Acá Hugo, Paco y Luis, sobrinos de Donald, establecieron el modelo para millones de jóvenes, masificando a nivel mundial una tradición, hasta ese entonces, más bien local. Si hay que ver algo con los más chicos de la casa, que sea este clásico.

La Clásica historia de terror (Netflix)

Podríamos ir por las maravillosas y tan habladas Caída de la Casa Usher, La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche o incluso Stranger Things. El Gabinete de Curiosidades de Del Toro o las aplaudidas Hereditary o Get Out. El catálogo de Netflix es rico en terror. Pero este año hay que quedarse con La Clásica Historia del Terror. Un grupo de extraños se quedan varados en un bosque al sur de Italia, ahí empezarán a suceder cosas extrañas. Hasta ahí no hay nada nuevo, nada que no hayamos visto en esas películas genéricas de miedo. Pero lo que hace grande a esta producción es su giro de guión y su tercer actor que no anuncia su llegada. Es uno de los vuelcos más maravillosos y frescos del género. Podrá gustar más o menos el desenlace, pero solo vivir ese momento vale la pena.