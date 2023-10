"Pimponeando cositas": Carolina de Moras se refiere a un posible regreso a la televisión

30 oct. 2023 - 03:43 hrs.

¿Qué pasó?

La connotada influencer y comunicadora, Carolina de Moras, lleva algún tiempo alejada de las pantallas y recientemente se refirió a la posibilidad de volver a la televisión.

Cabe señalar que su última aparición en la “pantalla chica” fue en el programa de entrevistas “De tú a tú”, donde recordó varios aspectos de su vida.

Regreso a la TV

La pregunta que existe alrededor de la animadora de televisión se debe a su regreso a la pantalla chica y fue en Página 7, donde habló en detalle.

“Estoy ahí, pimponeando cositas, pero siempre entrando y saliendo, que es lo que me gusta hoy”, sostuvo la ex animadora del Festival de Viña.

Viña 2024

“Me parece buenísima, aunque no estoy muy enterada, ni me he fijado mucho. Mentiría si dijera qué artistas hay”, sostuvo de Moras sobre la parrilla del próximo Festival de Viña del Mar 2024.

En tanto, manifestó su alegría por la llegada del animador de Francisco Saavedra al certamen.

“Panchito, bien. Es una oportunidad que él hace rato merecía y tenía que vivirla, así que, qué bien que lo haga”, cerró.

