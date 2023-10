"Se ha formado una comunidad super linda": Este es el nuevo emprendimiento deportivo de Cata Vallejos

28 oct. 2023 - 17:15 hrs.

La influencer Cata Vallejos, tomó la decisión, junto a dos de sus tres hermanos, de emprender en un rubro totalmente alejado de las pantallas.

Lo anterior, debido a que el clan Vallejos optó por montar un gimnasio, en la comuna de Lo Barnechea, guiándose por la vida sana que durante años los ha caracterizado.

¿Cuál es el emprendimiento deportivo de Cata Vallejos?

El emprendimiento deportivo que creó Catalina Vallejos junto a sus hermanos y a Max Benavides, tiene por nombre Origyn, y consiste en un gimnasio con una temática al aire libre, el cual describen como un centro integral de entrenamiento y salud.

Dicho gimnasio está ubicado en el complejo deportivo del extenista Pato Cornejo, donde los Vallejos encontraron un lugar con las dimensiones que querían, y comenzaron de a poco a llenarlo de máquinas de musculación y cardio.

Además, planean próximamente abrir una segunda sucursal, esta vez ubicada en la comuna de Vitacura.

“Se ha formado una comunidad super linda”

En conversación con Canal 13, la influencer reveló que se siente “muy feliz en esta etapa de mi vida, estoy tranquila. Aprendiendo muchas cosas que la verdad no van mucho en lo último que me he relacionado”.

En la misma línea, subrayó que "estoy muy feliz con eso, cada vez crece más, cada vez hay más gente que le gusta probar este tipo de entrenamiento que ofrecemos, se ha formado una comunidad súper linda".

