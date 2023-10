Actor Álvaro Gómez revela motivos por los que se mudó al sur de Chile: "Tiene que ver con los afectos y con la familia"

14 oct. 2023 - 13:22 hrs.

El actor chileno, Álvaro Gómez, dejó atrás el mundo de las teleseries y volvió al sur de Chile, específicamente a Osorno, de donde es oriundo.

Ahora el intérprete, que dedica sus días a un programa de conversación y de servicio a la comunidad que transmite por YouTube, contó los motivos por los que no piensa volver a Santiago a corto plazo.

Ir a la siguiente nota

"Me siento más tranquilo"

Gómez dijo a LUN sobre cuándo surgió la idea de irse de Santiago: "La pandemia cambió la vida de todo el mundo, la pega no estaba buena, además me corté el tendón de Aquiles y se me vino encima el mundo. Me acordé de mi sur, donde está toda mi familia materna".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alvaro Gomez (@alvarogomezactor)

“Mi vieja está chocha. Esta decisión tiene que ver con los afectos y con la familia, porque el tiempo pasa súper rápido. Tú no te das cuenta cómo vas envejeciendo, cómo las energías son diferentes y cómo el cuerpo se manifiesta de manera distinta, esto también está pasando por mi mamá”, agregó.

Sobre sus posibilidades para participar en teleseries, dijo que “no puedo proyectarme a corto plazo porque tengo mi vida acá”, y reflexionó que “el mundo televisivo en el que siempre habité estaba cargadísimo de ego y todos luchando por tratar de regularlo”.

“Es un ambiente muy frívolo en el que tienes que estar muy preocupado de cómo te vistes, de verte bien y tener tu propio estilo porque tienes que desmarcarte del resto, de ir a los eventos precisos porque ahí está el lobby, tratar de mostrarte para que te capte la prensa porque eso es importante”, contó.

“En el sur me siento más tranquilo, más reposado. Ahora ando caminando por la calle con una parka gigante y el pijama abajo paseando a mi perra, y me siento tan bien”, aseguró.

La Cajonera de Osorno

El artista dijo sobre cómo surgió la idea de hacer su programa “La Cajonera de Osorno”: "A mí siempre me escriben por redes sociales para pedir saludos, pero también por distintos problemas", expuso.

“Lo que buscan es que uno les ayude a visibilizar lo que les está pasando. Es algo que me hace sentir bien, gozo haciéndolo y eso me alimenta el espíritu”, aseveró.

Todo sobre Famosos chilenos