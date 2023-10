"Bigote" Arrocet habla sobre su expareja a semanas de su deceso: "Siempre que íbamos de viaje, yo lo pagaba todo"

05 oct. 2023 - 19:10 hrs.

El recordado humorista chileno-argentino, hoy viviendo en España, Edmundo "Bigote" Arrocet, arremetió contra su expareja María Teresa Campos y las hijas de ella.

Cabe precisar que María Teresa Campos falleció hace algunas semanas, el 5 de septiembre de este 2023, debido a una insuficiencia respiratoria de carácter grave.

Las declaraciones de "Bigote" Arrocet

"Bigote" y María Teresa tuvieron una relación durante cinco años, ambos en las etapas maduras de sus vidas, entre el 2014 y el 2019.

Durante esta semana, en una revista española llamada Diez Minutos, de acuerdo al medio Sport, el comediante conversó sobre la muerte de la presentadora de televisión, deslizando algunas críticas hacia ella y su familia.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos

De entrada, el comediante dijo que "Teresa se quiso casar conmigo para dejarme una pensión", precisando luego que él era el proveedor de la familia.

Para dejar esto más claro, colocó un ejemplo: "Siempre que íbamos de viaje, yo lo pagaba todo", aseveró. En la conversación también contó que cuando Teresa estaba enferma, fue solo él quien la cuido y nunca recibió la ayuda de las hijas de la fallecida periodista.

"En seis años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Sí iban Alejandrita y José María (nietos de María Teresa)", sentenció.

Las hijas contestaron

El medio Faro de Vigo publicó la reacción que tuvo Carmen Borrego, hija de Campos, a estas quemantes declaraciones de "Bigote" Arrocet.

"Me espero cualquier cosa de Edmundo, me parece bastante feo que haga esto a tan solo tres semanas (de la muerte de María Teresa). Habla en un momento en el que no se puede defender. ¿Cuidador de qué? Si mi madre cuando estaba con Edmundo no estaba enferma y tenía unas personas en casa que se encargaban de todos los cuidados que se requieren", afirmó.

