Amaia Montero reaparece tras un año alejada de las redes por problemas de salud: "A un paso de ganarme la alegría"

05 oct. 2023 - 22:10 hrs.

Todo parece indicar que la cantante Amaia Montero, conocida por haber formado parte del grupo La Oreja de van Gogh, empieza a ver la luz tras una compleja etapa a nivel personal, marcada por problemas de salud.

La española alertó a sus fanáticos en octubre del 2022, luego de subir una fotografía en redes sociales en la que aparece despeinada y con un semblante triste, la cual complementó con un enigmático mensaje.

Ir a la siguiente nota

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido. ¿De qué me sirve la vida?", escribió en ese entonces.

La foto de Amaia Montero que preocupó a sus fans

Posteriormente, fue ingresada a una clínica de salud mental, debido a un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos del que sería su nuevo disco.

Eso no fue todo, en agosto de este año la intérprete de "Rosas" fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital madrileño, debido a una lesión en su mano.

"A un paso de ganarme la alegría"

Tras meses de ausencia, durante esta semana, Montero volvió a compartir una publicación en su cuenta de Instagram, dejando ver que su estado de ánimo ha mejorado.

En solitario y desde un barco, la artista posó en medio del mar y lanzó una reflexión cargada de optimismo. "Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría", escribió.

Este mensaje, que podría ser una referencia a la canción de Luis Fonsi, "Yo no me doy por vencido", generó una ola de reacciones por parte de colegas y admiradores, quienes no dudaron en desearle una pronta recuperación a nivel personal.

"Qué ganas de verte cantar de nuevo", "te extrañamos mucho", "eres una guerrera", "volverás más fuerte", fueron algunos de los comentarios que recibió Amaia.

Revisa la fotografía

Publicación de Instagram de Amaia Montero.

Todo sobre Famosos