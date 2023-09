Exchico reality Lucas Crespo fue víctima de violento asalto con pistola en Barrio Bellavista: "Me quitaron el teléfono"

Lucas Crespo, exparticipante del reality show "Gran Hermano", fue víctima de un violento asalto en el Barrio Bellavista, el cual comparten la comuna de Recoleta y Providencia, en la Región Metropolitana durante este fin de semana.

Así lo contó el propio Crespo a través de X, explicándole tanto a sus fanáticos como a sus conocidos que si alguien les habla, no es él.

Ir a la siguiente nota

A eso de las 00:30 horas de este lunes 25 de septiembre, el joven se manifestó en la red social, escribiendo de entrada: "Amigos, el día de hoy me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto".

"No tengo acceso a ninguna red social porque las tengo con doble verificación. Por ende, si les escriben o suben cualquier cosa, sepan que no soy yo", agregó.

Cabe destacar que la doble verificación es una medida de seguridad que contempla, además de lo hecho por las redes sociales al exigir la clave, solicitar que el usuario autorice el acceso en otro dispositivo previamente inscrito.

Volviendo a Lucas, el joven les envió un abrazo a sus fanáticos y además les recomendó que "anden con cuidado" en la calle.

El tuit de Lucas se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores, incluyendo algunos que también han vivido asaltos durante el último tiempo.

Amigos,

El dia de hoy me asaltaron en bellavista con pistola y me quitaron el telefono estando abierto. No tengo acceso a ninguna red social por que las tengo con doble verificacion. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo.

Abrazo y anden con cuidado