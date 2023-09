La reaparición de Eduardo Palacios, excomunicador de Mega, en medio de la Parada Militar

19 sept. 2023 - 17:11 hrs.

Este 19 de septiembre se llevó a cabo en la elipse del Parque O’Higgins una nueva edición de la tradicional Parada Militar. El desfile estuvo marcado por la presencia de diversas autoridades del país.

Sin embargo, en la instancia se hizo presente un reconocido exrostro de Mega. Se trata del comunicador y conductor de noticias Eduardo Palacios, quien se tomó unos minutos para conversar con el matinal Mucho Gusto.

La aparición de Eduardo Palacios en Mucho Gusto

Eduardo Palacios estuvo muchos años en Mega y reapareció en pantalla durante la transmisión del matinal. Al ser consultado, Palacios aseguró que asistió tras ser invitado y contó su experiencia como locutor de la Parada Militar.

"No es primera vez. Cuando trabajaba en Mega me tocó venir, igual que para el aniversario de Carabineros. Me tocó un par de veces locutear", expresó el comunicador.

El profesional se tomó el tiempo también para recordar su mejor época y recreó algunas de sus frases en vivo.

