Rompió un Récord Guinness con solo 5 años: Así luce hoy "el niño más fuerte del mundo" a los 19

Cuando tenía solo 5 años, Giuliano Stroe, de la comuna de Icoana ubicada al sur de Rumania, alcanzó fama mundial por ser "el niño más fuerte del mundo".

Fue en el año 2009 que la organización internacional Récord Guinness reconoció la increíble fuerza del niño, luego de que demostró tener la caminata sobre manos más rápida, en un tramo de 10 metros.

El pequeño Giuliano exhibió, ante los incrédulos ojos del público de la televisión italiana, su habilidad para sostenerse en las manos mientras equilibraba una pelota con peso en las piernas.

Sus habilidades

A pesar de su corta edad, Giuliano amasó varios reconocimientos. Además de tener la caminata sobre manos más rápida, en el año 2010 obtuvo el récord por ser el niño capaz de hacer la mayor cantidad de flexiones de brazos en un ángulo de 90°.

Siendo solo un pequeño, Stroe era capaz de levantar mancuernas de 4 kilos para trabajar varios de sus músculos. Además, practicaba calistenia y se podía sostener correctamente en las anillas, al igual que los deportistas olímpicos.

Las críticas

Junto a su hermano, Claudiu, los niños pasaban varias horas trabajando su cuerpo y practicando retadoras acrobacias.

Ambos tenían figuras muy marcadas, a pesar de su corta edad. Sus bíceps, abdominales y pectorales estaban más desarrollados y marcados que los de muchos hombres adultos.

Debido a su inusual apariencia, junto con la alta visibilidad y la fama que tuvieron en la época, también aparecieron críticas.

Muchas personas cuestionaban qué tan seguro era para los niños practicar los niveles de exigencia física que se requieren para alcanzar tales hazañas.

En su momento, el padre de Giuliano y Claudiu, Iulian, justificó el estilo de vida de los niños ante la prensa de la época.

"Alguien me dijo una vez que los niños no crecerán bien, pero de eso no hay pruebas", dijo a Daily Mail en ese entonces.

"Incluso una flor crecerá si le pones algo encima. Es un crecimiento natural", exclamó Iulian.

Por su parte, los expertos han tenido opiniones controvertidas sobre los entrenamientos de fuerza en los niños.

"Antes los expertos pensaban que los niños no debían entrenar con pesas, esa actitud ha cambiado. Ahora dicen que el entrenamiento de fuerza está bien para los niños, siempre que estén supervisados y no intenten levantar demasiado peso", explican desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Mientras que desde Clínica Mayo, recomiendan siempre consultar primero con los médicos a cargo, antes de comenzar con una rutina de actividad física.

Su vida hoy

Hoy el deporte sigue siendo un pilar clave de Giuliano. Si bien ya no practica el fisicoculturismo, el joven actualmente se proyecta como boxeador profesional.

De hecho, en agosto de este 2023, obtuvo el segundo lugar del Campeonato Nacional de Boxeo Sub 22 de Rumania, para el cual solo contó con un mes de preparación.

Así luce hoy "el niño más fuerte del mundo"

