El villano de "Pasión de Gavilanes": Así luce en la actualidad el actor Juan Sebastián Aragón

“Pasión de Gavilanes” es una de las teleseries más exitosas de Latinoamérica y que incluso conquistó al público de otras regiones del mundo. Su influencia ha sido tal que, a casi 20 años de su estreno, se lanzó una segunda temporada en Netflix.

La historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo le dio fama mundial a sus protagonistas: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Pero los villanos de la novela también captaron la atención de los televidentes. Tal es el caso de Juan Sebastián Aragón, quien se encargó de dar vida al malvado Armando Navarro, rival de Óscar Reyes, interpretado por Michel Brown.

Si bien, Aragón no participó de la nueva temporada de la teleserie, sí formó parte del elenco de la ficción que inspiró a la novela colombiana “Las aguas mansas” (1994). En aquella ocasión su rol no fue el de un villano, sino que dio vida al menor de los hermanos Reyes, según reveló Infobae.

Posterior al éxito de “Pasión de Gavilanes”, el actor participó de 9 teleseries, siendo la última “La luz de mis ojos” en 2018.

Hoy, el colombiano de 51 años luce diferente a su personaje en el drama. Con una apariencia más adulta, resalta en su aspecto una espesa barba donde abundan las canas.

Durante los últimos años se ha mantenido alejado de la pantalla chica y de las escenarios del teatro, pues se perfila como una figura en el quehacer político y cultural de su país.

