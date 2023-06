Alison Mandel recordó cuando le diagnosticaron VIH por error: "Fueron tantas las emociones"

26 jun. 2023 - 11:00 hrs.

Una impactante experiencia fue la que vivió la comediante Alison Mandel en un recinto médico, mientras se realizaba exámenes para el tratamiento de fertilidad al que se sometió para gestar a Baltazar, su hijo con Pedro Ruminot.



Entre las diversas de pruebas médicas que le ordenó su doctor, estaba el test de Elisa, que detecta biomarcadores, los cuales permiten diagnosticar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Ir a la siguiente nota

El falso positivo de Alison Mandel

El primero en hacérselo fue Pedro y su resultado fue negativo. Alison vino después y el resultado no se lo entregaron inmediatamente, ya que la enfermera le dijo que el doctor quería conversar con ella, recordó en un programa de TVN.

"Partí sola a buscarlo y me hace pasar la enfermera, que eso nunca debería haber pasado, me agarra la mano y me dice 'tenemos un problema' y yo le digo '¿pero qué pasa?', 'tu examen está retenido'", recordó.

Esta respuesta cayó como un balde de agua fría a Alison Mandel, ya que falsamente le dijeron que tenía VIH.

"Fueron tantas las emociones, pero lo primero que me pasó, que destruyó mi corazón, es que pensé que no podría hacerme un tratamiento de fertilidad (...) Después de eso también vienen un montón de cuestionamientos sobre cómo y en qué momento me contagié. Y después viene que quizás Pedro me fue infiel, pero su examen estaba negativo", añadió.

Tras cinco horas, Alison fue con Pedro a realizarse una contra muestra, convencida de que tenía VIH, pero esta vez en otra clínica.

En el lobby justo recibió una llamada y la enfermera de la clínica anterior se retractó de sus dichos y le dijo que se equivocó. "Tengo tu examen aquí en mi mano y está completamente negativo", fue la oración que le dijo la profesional a Mandel.

Todo sobre Famosos chilenos