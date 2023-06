Elon Musk desafía a Mark Zuckerberg: "Estoy listo para una pelea en una jaula si él lo está"

Elon Musk y Mark Zuckerberg, los empresarios de las redes sociales más poderosos de la actualidad (cada uno detrás de Twitter y Meta, respectivamente), se han retado a una pelea física.

Como si fuera luchar por la cantidad de usuarios en cada plataforma, Musk decidió retar a Zuckerberg para verse las caras en un enfrentamiento.

Ir a la siguiente nota

Resulta que Meta, la empresa matriz de Zuckerberg que maneja Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otras, está a punto de lanzar una nueva red social de texto simple, que busca competir con Twitter.

Chris Cox, uno de los cerebros de Meta, en una conversación expresó, de acuerdo a The Verge, que esta nueva plataforma nace "escuchando a creadores y figuras públicas que están interesadas en tener una plataforma que se gestione con sensatez".

Sin duda una indirecta a Elon Musk, quien desde que llegó a dirigir Twitter eliminó varias de las restricciones de contenido que había heredado de la administración anterior.

Tras responder varios mensajes a raíz de esta entrevista, uno de sus seguidores le recomendó a Elon que se fuera con cuidado, ya que ahora Mark practica Jiu-jitsu. El también CEO de Tesla le replicó que "estoy listo para una pelea en una jaula si él lo está".

I’m up for a cage match if he is lol