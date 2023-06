"Le dije que lo iba a funar": Daniella Chávez en picada contra el Chino Ríos por presunta propuesta indecorosa

20 jun. 2023 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y conejita Playboy, Daniella Chávez, sorprendió en las últimas horas luego de revelar una propuesta indecorosa que le habría hecho Marcelo Ríos a través de un mensaje directo por TikTok.

Según contó la influencer, ella contactó al extenisa con el fin de realizarle una entrevista. No obstante, pese a su respuesta afirmativa, esta se realizaría solo si se cumplía una condición que hizo el “Chino”.

La propuesta

La modelo lo contó por medio de un video de Tiktok y aprovechó de filtrar el audio donde el extenista le pedía pasar una noche juntos y que él la invitaba a cualquier parte del mundo.

@daniellachaveztop M Rios me pide una noche junto a el a cambio de una entrevista! jajaja ♬ sonido original - Daniellachaveztop

Además, escribió lo siguiente en su Twitter: “Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”

La funa

Daniella explicó en el programa Sígueme y te sigo de TV+ que ella le habló en un comienzo para ver si quería darle una entrevista, pero que este sábado él le habló y le hizo esta propuesta.

“Le contesté, le dije que lo iba a funar porque eso no se hace, no me parece, que yo estaba hablando en muy buena onda”, concluyó.

