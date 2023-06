"¿Por qué hacen eso a su cara?": El rostro de Demi Moore es otra vez centro de críticas

17 jun. 2023 - 22:00 hrs.

Los cambios en el rostro de Demi Moore vuelven a ser tema de gran polémica. La actriz y modelo asistió al desfile de modas de Max Mara, en Estocolmo, Suecia. Allí, sus pómulos fueron el centro de atención.

A través de las redes sociales, cientos de fans dejaron duras críticas sobre el rostro de la intérprete. Algunos lamentaron que se "resistiera a la vejez", a sus 60 años de edad.

Las críticas a Demi Moore por su rostro

Demi Moore apareció en la gala con un vestido beige manga larga, que combinó con un bolso de mano dorado. Aunque su outfit fue uno de los más llamativos de la noche, según Daily Mail, este no fue suficiente para que las críticas hacia la artista pasaran de largo.

“¿Qué le pasó a su cara?”; “Se echó a perder su cara. Era muy bonita”; “Ojalá no se haga más intervenciones, porque trascienden más allá de cualquier look que se ponga”; “No la reconozco, sino me dicen que es Demi Moore pienso que es cualquier desconocida”; “¿Por qué hacen eso a su cara?”; ¿Qué será mejor: envejecer natural o tratar de detener los estragos del tiempo con cirugías?”, comentaron.

¿Qué se hizo Demi Moore en el rostro?

Según Vanitatis, la actriz de “Ghost” se habría hecho una bichectomía, que es una técnica en la que se reducen “los mofletes” (parte gruesa de las mejillas) a través de una liposucción con anestesia local.

La última vez que imágenes como estas salieron a la luz, los internautas también opinaron que la intérprete se había practicado una “cirugía desastrosa” que la había llevado a lucir pómulos pronunciados.

Demi Moore en pasarela. Esos pómulos son efecto del maquillaje, ¿verdad?



¿VERDAD? 🧐 pic.twitter.com/hZH7ISx2An — Olisu (@Olisu) January 27, 2021

Al respecto, Demi Moore solo declaró que modificó su rostro con maquillaje para una de sus pasarelas. Más allá de ello, no ha confirmado lo concerniente a sus supuestas cirugías.

