"No tienes idea lo que se siente nunca estar a la altura": Carol se quiebra frente a Joselo en 'Como la vida misma'

16 jun. 2023 - 21:30 hrs.

En el capítulo de este viernes 16 de junio de "Como la vida misma", Carol (Octavia Bernasconi) tuvo una sincera conversación con su hermano Joselo (Max Salgado).

Fue este último quien decidió acercarse a Carol para consultarle sobre su estado actual, debido a su cambio de casa reciente a la residencia de su padre.

La confesión de Carol

Si bien Carol se mostró reticente a hablar en primera instancia con su hermano, ya que sabe que siempre da el favor a su madre, al poco andar abrió sus sentimientos.

"Estoy cansada, Joselo. Estoy cansada de pasar peleando con mi vieja. Eso es todo, no quiero más", expresó Carol, sobre los motivos que la llevaron a cambiarse de casa.

El personaje de Max Salgado le expresó que tal vez todo se podía solucionar con una disculpa, pero Carol desestimó dicha opción.

Carol se sinceró frente a su hermano Joselo

"Para ti es súper fácil decirlo porque nunca has pasado por esto. En verdad, es imposible que te pongas en mi lugar porque lo único que has recibido de mi vieja son puras felicitaciones. Tú haces todo bien, Joselo. Eres el hijo mayor, el hijo perfecto", indicó Carol, quien luego hizo una fuerte confesión.

"Yo soy todo lo contrario. No tienes idea de lo que se siente nunca estar a la altura. Sentir que haces todo mal (...) Yo en verdad me tengo que ir de la casa, Joselo. Si no voy a explotar. ¿Me entiendes, cierto?", le consultó entre lágrimas Carol a su hermano, recibiendo un reconfortante abrazo de parte de él.

