"Estaba en shock": Pedro Pascal recuerda día en que fue escupido por un conductor en Los Ángeles

12 jun. 2023 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

El afamado actor chileno, Pedro Pascal, recordó un desagradable incidente que le ocurrió cuando conducía su automóvil en una autopista en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según explicó la estrella de The Last of Us fue escupido por otro conductor luego de realizar una maniobra indebida.

Ir a la siguiente nota

El incidente

Pedro Pascal concedió una entrevista a Steven Yeun, partícipe de importantes producciones como “The Walking Dead”, para un episodio de “Actors on Actors”, programa televisivo de la revista Variety, instancia en la que relató la que él denomina “historia de ira en la carretera”.

El responsable de encarnar al Mandaloriano inició su relato detallando que estuvo en su vehículo desde las 11:00 hasta las 23:00 horas, motivo por el cual considera que ese fue el error.

“Fue mi culpa. He tenido tres incidentes, y todos han sido culpa mía. Ayer, le corté el paso a alguien para quitarme del camino. No quería causar un accidente, pero vi una oportunidad, me metí y esta persona realmente no quería que hiciera eso”, partió contando.

El escupo

Relató que “me salí de su camino y luego entré en el carril de giro a la izquierda. Él estaba tocando la bocina. Mi hermana pequeña estaba a mi lado en el asiento del pasajero”.

El actor detalló que el otro conductor ofuscado le estaba tocando la bocina, pero él lo ignoró hasta que su hermana exclamó “Dios mío”.

“Miré hacia arriba y hay una gran gota de saliva, como un efecto visual lo puso ahí. Y estaba goteando por el lado de la ventana del pasajero”, recordó entre risas.

Yeun entonces le preguntó al actor qué había hecho tras el asqueroso incidente. “Estaba en shock. No me provocó ninguna rabia”, aseguró Pedro, agregando que se había dado cuenta de que había “cruzado una línea”.

Todo sobre Pedro Pascal