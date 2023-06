Los hijos de Messi estudiarán en Miami con Milan y Sasha: Así es el exclusivo colegio de los hijos de Shakira

Tras conocerse el fichaje de Lionel Messi con el equipo Inter de Miami salen a luz detalles de cómo será su vida en Estados Unidos. Como padre, el bienestar de sus hijos Thiago, Ciro y Mateo es una prioridad.

El diario La Nación de Argentina informó que Antonela Rocuzzo puso en marcha un plan para la mudanza y allí contempló la posibilidad de inscribir a sus tres hijos en el mismo colegio donde cursan estudios los hijos de Shakira.

Milan y Sasha asisten al Miami Country Day School, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad del estado de Florida. Allí llegarán los tres hijos de Messi tras su salida del American School of París, reseña el portal argentino.

En el Miami Country Day School, los hijos de Messi estarán educados bajo la modalidad holística, donde "cada ser humano es considerado único y en la que sus sentimientos tienen una valoración especial".

En su portal web, la institución detalla que tiene como premisa inspirar a los alumnos a "desarrollar su potencial intelectual, físico, estético, social, emocional y espiritual". Se concentran en "desbloquear las potencialidades" del estudiante.

El colegio imparte clases en por lo "menos 12 deportes, artes plásticas, coding y programación, teatro, danza y música en su propio centro de artes".

