"Necesitaba un descanso": Tom Holland deja temporalmente la actuación

El actor Tom Holland reconoció que protagonizar la serie "The Crowded Room" terminó por colapsar su salud mental y anunció que se tomará un descanso de la actuación.

En entrevista con el medio Extra, reconoció que el esfuerzo mental luego de grabar esta serie de terror psicológico fue demasiado. Además, también influyó el que fuese su primera experiencia como productor. Por ello, decidió tomar un receso en su carrera a sus 27 años.

Una experiencia agotadora

"Fue un momento difícil, seguro. Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó un nivel adicional de presión", explicó el actor.

"Por otra parte, la serie me rompió. Llegó un momento en el que necesitaba un descanso y desaparecí", agregó Tom Holland. “Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue este programa. Estoy emocionado de ver cómo resulta. Siento que nuestro arduo trabajo no fue en vano”, cerró

