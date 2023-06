Tiene seis meses de embarazo y posee un centro de estética: Así es la vida de Nidyan Fabregat en Linares

10 jun. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina española y exchica reality, Nidyan Fabregat, está desde algún tiempo alejada de la televisión y eso se debe a los drásticos cambios que hizo en su vida: lleva cerca de tres años viviendo en Linares.

Y es que la hispana se mudó a esa localidad de la Región del Maule para comenzar un emprendimiento y también cumplir uno de sus grandes anhelos: convertirse en madre.

Ir a la siguiente nota

Su vida en Linares

La modelo de 37 años en diálogo con Las Últimas Noticias aclaró los motivos que la llevaron a radicarse en esa zona del país.

“Si contara todo no lo creerían, me han pasado muchas cosas”, comenzó explicando Nidyan para luego revelar que tiene seis meses de embarazo. “Para mí fue una sorpresa genial. Lo deseaba con todo mi corazón, aunque no creía que podría ser mamá”.

Un salón de estética

“En Santiago tuve un centro de estética y ahora estoy dedicada a hacer todo tipo de tratamientos. Estoy estudiando para ser microblanding”, reveló la española.

En tanto, añadió que “poco antes había tenido que cerrar mi centro de estética, cerca de Plaza Italia, por las protestas del estallido social”. Su actual local se llama Salón de Belleza Colomba y está situado en pleno centro de esa ciudad.

Sobre que la llevó a mudarse hasta Linares, Fabregat contó que “cuando me vine solo quería tranquilidad y acá todo ha sido lindo y distinto a la vez. Yo quería ser mamá y se ha dado aquí".

El embarazo

Nidyan contó que tuvo que movilizarse 53 kilómetros desde Linares hasta Talca para acudir a controles médicos, ya que temía por su salud.

“Por eso no conté nada hasta ahora que ya es muy evidente, pero quería decirles a todos. Será una niña y se llamará Mía por mi abuela y porque ese es mi segundo nombre”, explicó.

La española contó que hace 11 años tuvo la pérdida de un bebé, pero las secuelas le habían impedido poder cumplir su sueño, hasta ahora.

Todo sobre Tendencias