"Puestos de trabajo dignos": Angelina Jolie recluta a sus fans para lanzar una marca de moda sostenible

El impacto de Angelina Jolie en el mundo entra a una nueva fase. La famosa actriz de Hollywood puso en marcha la realización de un nuevo emprendimiento de moda llamado “Atelier Jolie” y se encuentra reclutando a sus propios fanáticos sastres para trabajar con ella.

El concepto de esta nueva marca es la sostenibilidad, algo que se ha convertido en un sello para la celebridad, también defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Por ello, artesanos de todo tipo podrán sumarse a su equipo.

Hollywood star Angelina Jolie has become the latest celebrity to announce their own fashion brand with the launch of Atelier Jolie. Get this image on Wikimedia Commons #stylegazine #hollywood #angelina #fashion #brand #instagram pic.twitter.com/xWitNYODrL

Ir a la siguiente nota

Según refiere People en Español, desde mediados de mayo del 2023 la estrella habría lanzado sus primeros vistazos hacia “Atelier Jolie”. Para entonces, también explicó que estos trabajadores tendrían “puestos de trabajo dignos, basados en las habilidades".

Esta vez, a través de Instagram, Angelina Jolie hizo el llamado oficial a sus seguidores para que se sumen a su proyecto. En un post con toda la información, sostuvo: “Les pedimos que den un paso adelante y nos ayuden a construir nuestro equipo interno de sastres calificados”.

🆕 from Angelina Jolie and Atelier Jolie: they are looking for NYC based tailors to send in their portfolios.



“The first atelier is going to be in NYC, this call is for tailors living there. We hope there will be others soon, as we build a global family.” pic.twitter.com/NfRP3lG54o