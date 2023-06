Dejó la música completamente atrás: Así luce hoy "Chi-K", una de las integrantes de Supernova

05 jun. 2023 - 08:00 hrs.

Uno de los grupos más destacados de la música pop chilena de los años 90 es Supernova, el cual pasó por varias etapas, con diferentes integrantes.

Durante su debut, una de las cantantes era Consuelo Edwards, cuyo nombre artístico para efectos de promocionar el grupo fue "Chi-K".

Desde el año 1999 al 2001, Edwards estuvo en la agrupación, en la que cantó las canciones más emblemáticas del grupo como "Maldito Amor" y "Toda La Noche".

Su vida tras Supernova

Fue en el 2001 cuando Supernova anunció su separación, tomando cada una de las integrantes de ese entonces, Coni Lewin, Elisa Montes y Consuelo Edwards, caminos separados.

Mientras las dos primeras siguieron ligadas al mundo de la música, cada una por su parte, Consuelo decidió alejarse por completo de este rubro, dedicándose al mundo del marketing.

Guru Guru y Consuelo Edwards

De acuerdo a su LinkedIn, desde el 2006 se ha dedicado a trabajar en varias empresas en el departamento de mercadotecnia, pasando tanto por sellos musicales como tiendas de retail.

¿Volvería a hacer un show con Supernova? En el año 2019, Consuelo fue entrevistada por CNN Chile, en donde descartó por completo esta posibilidad.

"No está en mis planes para nada. Hoy me dedico a algo completamente diferente que me hace muy feliz y en donde me siento completamente desarrollada como profesional", aseveró.

Actualmente, además de dedicarse a su trabajo, Consuelo Edwards ha formado su propia familia con la que suele subir fotos a redes sociales.

Así luce hoy Consuelo Edwards

