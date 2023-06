Máximo Menem Bolocco descarta haberse quitado el apellido de su padre: "Están mintiendo"

02 jun. 2023 - 14:00 hrs.

Durante las últimas semanas, y luego que Cecilia Bolocco celebrara su cumpleaños número 58 el pasado 19 de mayo, en la prensa argentina comenzó a circular el rumor de que su hijo, Máximo Menem Bolocco, se había quitado el apellido de su padre, Carlos Menem, de forma social.

La revista Caras señaló que Máximo ahora se presenta como Máximo Bolocco frente a círculos de trabajo, obviando el apellido del expresidente trasandino.

"Sigo siendo Máximo Menem"

No obstante, este hecho sería completamente falso, de acuerdo a lo que el propio Máximo se encargó de desmentir en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Los argentinos agarran papa con todo, están mintiendo porque no, no me los he cambiado. Sigo siendo Máximo Menem Bolocco y voy a ser así por el resto de mi vida, solo que me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crio, siempre ha estado para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida", sentenció.

En esta línea, continuó diciendo que "me gusta el apellido Bolocco, me representa, pero el Menem sigue ahí. Igual siento orgullo por el apellido Menem, pero no tanto como por el Bolocco".

Sobre lo que le producen estos comentarios, aseguró que a estas alturas de su vida ya es algo que le da risa. "¿Qué más vas a hacer? Ya ni me molesta. Lo tomo de una buena perspectiva y me río", reconoció.

Esta entrevista se la realizaron en un evento comercial, a los cuales no ha dejado de ir pese a sus estudios universitarios.

"Estoy ajustando los horarios porque mi carrera es muy demandante y estoy haciéndome los espacios. Pero cuando uno quiere hacer las cosas, se puede lograr", enfatizó.

