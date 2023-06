"Para lo que necesite, aquí estoy": Leandro Penna compromete su apoyo a Aylén Milla

02 jun. 2023 - 12:00 hrs.

Hace algunos días, Aylén Milla reveló que se encuentra diagnosticada de cáncer de mama triple negativo, por el cual se ha realizado más de una docena de quimioterapias en los últimos meses.

En este contexto, Milla ha recibido miles de mensajes de apoyo, tanto de sus fanáticos, amigos, e incluso su mediático ex, Leandro Penna.

"Puede contar conmigo"

En un reciente evento, Penna fue entrevistado por Página 7, en donde habló en extenso sobre la enfermedad que aqueja a Aylén Milla.

"Me enteré hace una semana. Me partió el alma y el corazón. Es una persona que pasó en mi vida, que la he querido, de la que fui pareja. Conozco a toda su familia", señaló.

Luego agregó que "sé que es un momento muy difícil para ella, pero no tengo ninguna duda de que va a salir adelante, porque es una mujer muy fuerte".

Leandro Penna comprometió su apoyo a Aylén Milla

"La situación es difícil, por todo lo que ella explicó, por todo lo que le tocó asimilar, pero eso no significa que va a ser toda la vida así. A veces a uno le pegan duro", reconoció.

"Ella tiene a toda su familia en Argentina. No creo que sea una situación fácil. Hay que saber ayudarla, apoyarla, y para lo que necesite, aquí estoy", añadió, dejando en claro que no hará demostraciones por redes sociales que de seguro esperan algunos de sus fans.

"Lo importante es que lo sepa ella. Puede contar conmigo", cerró.

