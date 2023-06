Meta presenta sus nuevos lentes de realidad virtual antes del esperado anuncio de Apple

Meta dio a conocer este jueves su línea de lentes de realidad virtual Quest, apenas unos días antes de un esperado anuncio de Apple que daría un giro en el mercado de estos dispositivos.

El Quest 3 de nueva generación con un rendimiento mejorado y un diseño más delgado estará disponible a finales de este año a un precio inicial de 500 dólares, anunció el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, en una publicación realizada en la red Instagram.

Zuckerberg describió el próximo modelo de casco como el "más poderoso hasta ahora" lanzado por Meta y prometió que brindaría la mejor forma inalámbrica de experimentar la realidad virtual y mixta.

