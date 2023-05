"Jamás he sido ni podría ser su amiga": Gissella Gallardo desmintió con todo dichos de Adriana Barrientos

31 may. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer Gissella Gallardo se lanzó contra la modelo Adriana Barrientos, luego de que esta última asegurara que estaba en pareja con el dueño de un gimnasio al cual ella asiste.

"Nuevamente está saliendo con mi expololo, el de la cartera. Desde el año 2008 que ella andaba encima de mi ex", expresó Barrientos en un programa de Zona Latina, recibiendo de inmediato la rectificación de la aludida.

Ir a la siguiente nota

Gissella Gallardo desmintió a Adriana

A través de sus historias de Instagram, Gallardo partió señalando en un comunicado: "Vengo a desmentir. Esta vez a la señorita Barrientos".

"Inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuantos años, José Miguel Posada, quien es mi amigo desde hace varios años y es dueño del gimnasio al que asisto", añadió.

Gissella Gallardo desmintió a Adriana Barrientos

Gissella expresó que las frases que esgrimió "La Leona" pueden perjudicar tanto al círculo cercano de ella como el de Posada. "Ella no entiende que con sus mentiras puede causar daño a él, a su pareja de hace tres años, con la cual trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí", sentenció.

"Todos lo que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto", insistió, reconociendo que no entiende el motivo por el cual es objeto permanente de las críticas de Adriana.

"No sé cuál será el problema de la señorita Barrientos conmigo, jamás he sido ni podría ser su amiga, porque no compartimos los mismos principios y valores", sentenció.

Revisa la historia

Historia de Gissella Gallardo

Todo sobre Famosos chilenos