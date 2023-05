"¿Usted mató a mi papá?": Guillermo encara a Irene y exige que le diga la verdad en 'Juego de Ilusiones'

29 may. 2023 - 16:30 hrs.

Guillermo (Julio Milostich) no aguantó más y encaró a su madre, Irene (Loreto Valenzuela), para preguntarle si fue ella quien mató a su padre en "Juego de Ilusiones".

Recordemos que Guillermo comenzó a sospechar de Irene, luego que el actual marido de su madre, Mario (Patricio Achurra), casi perdiera la vida producto de un infarto; misma enfermedad de la cual falleció su papá.

Y más allá de esa coincidencia, lo que más lo hace sospechar de su progenitora es que a Mario le encontraron una gran cantidad de antiinflamatorios en su torrente sanguíneo. Esto mismo fue lo que pasó con su padre.

Guillermo encara a su madre

En el capítulo de este lunes 29 de mayo, Guillermo decidió enfrentar a su madre con todas las pruebas en mano. "Quiero que me responda una pregunta y que, por lo menos, una vez en la vida, sea honesta. ¿Usted mató a mi papá?", le preguntó.

Ella lo negó tajantemente, pese a que el personaje de Milostich le enrostró todo el material que tenía para justificar su punto. Por lo anterior, Irene, hastiada, tuvo una particular reacción.

Guillermo quiere saber la verdad

"Guillermo, no empieces a tirar acusaciones al voleo. Cálmate. ¡Tu papá era un monstruo!", expresó, mientras que su hijo, desesperado, quería obtener la respuesta.

"Yo no he matado a nadie", insistió Irene, pero su respuesta no dejó para nada convencido a Guillermo, quien está seguro de que fue ella quien asesinó a su padre.

Revisa la escena

