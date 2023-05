Hijo de Luis Jara cuenta su experiencia como valet parking en Estados Unidos: "Uno se la juega con las propinas"

28 may. 2023 - 11:00 hrs.

Desde Miami, Estados Unidos, Luis Felipe Jara, hijo del reconocido cantante y ex animador de televisión Luis Jara, busca lanzar su carrera musical y alcanzar el éxito de su padre.

Sin embargo, para alcanzar tal renombre y obtener logros musicales, el hijo de "Lucho" ha tenido que recorrer un largo camino tanto arriba como bajo los escenarios.

Hijo de Luis jara y su trabajo en Estados Unidos

Luis Felipe, además de ser cantante, se encuentra estudiando para ser personal trainer. Mientras tanto, y para recaudar dinero y así poder lanzar su primer álbum, se dedicó a trabajar como valet parking en un hotel de Miami Beach.

Es decir, el joven de 27 años, era el que recibía los autos de los clientes y los llevaba hasta el estacionamiento. Aunque parece un trabajo simple, no estuvo exento de dificultades.

Así lo relató a Las Últimas Noticias, medio al que reveló que tuvo que ir aprendiendo sobre el oficio. "Me gustan harto los autos, pero para esto aprendí sobre la marcha a manejarlos, apretando botones y aplicando la lógica para echarlos a andar porque no me enseñaron nada".

Manejaba 120 autos en un día

Jara Hasbún, explica que en su labor, "el huésped llegaba al lobby y te pasaba las llaves mientras hacía el check in. Yo hacía andar el auto y lo llevaba a estacionar al subterráneo. Nos demorábamos unos cinco minutos en cada vehículo y a mí me tocaba manejar unos 120 en una jornada de 8 horas".

"Los más difíciles de manejar eran los de alta gama, como los Aston Martin o Ferrari, que parten distinto. No tienen palancas de cambio y había que ingeniárselas y apretar botones no más. Pero, más allá de los autos ricos, lo que más recuerdo son los problemas que tuve", recordó el cantante.

Más de 90 mil pesos en propinas

El hijo del intérprete de "Un golpe de suerte", contó que el sueldo no era tan alto. "Está entre los 8 y 12 dólares la hora, que no es mucho (entre 6 mil y 9 mil pesos chilenos). Pero uno se la juega con las propinas. Vale mucho el poner buena cara y entregar un buen servicio, porque el gringo lo valora. Yo ganaba entre 60 y 120 dólares" (entre 48 mil y 95 mil pesos chilenos aproximadamente).

Actualmente, Luis Felipe se encuentra viviendo en la casa de sus padres, por lo que renunció al trabajo, sin embargo, el dinero que recaudó le sirvió para financiar la grabación de sus primeros temas musicales.

