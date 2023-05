Vesta Lugg rompe en llanto tras ver burlas por su show con "poquita gente"

28 may. 2023 - 09:00 hrs.

Viral se hizo a través de redes sociales un video correspondiente a un show de Vesta Lugg, teloneando a la cantante argentina Emilia, el pasado viernes 19 de mayo.

Vesta Lugg se encargó de encender los ánimos de los asistentes al Movistar Arena, quienes esperaban a la trasandina que interpreta canciones como "4:20".

Uno de los que estaba presente durante el espectáculo de Lugg grabó el recinto, mostrando que no había tanta gente a esa hora, mofándose de la artista.

Vesta Lugg rompió en llanto

Este clip comenzó a circular en TikTok y llegó hasta la propia Vesta Lugg, quien reconoció que si bien había poca gente, los que estaban se sabían de memoria sus canciones.

"La gente que estaba, estaba gritando caleta y fue muy heavy para mí, porque fue uno de los primeros shows que hice, con un show del que me sentía orgullosa, y la gente se estaba burlando de que había poquita gente", indicó, rompiendo en llanto al señalar la última frase, revelando además un desconocido gesto que le subió el ánimo.



Valorable gesto

Resulta que pidió un café de una conocida marca mundial, y en la taza los trabajadores la felicitaron por su espectáculo abriendo el show de Emilia.

Sobre el clip, Vesta escribió que "la persona que me preparó el café... Me hiciste el día, me diste un abrazo que no sabías que necesitaba".

Felicitaciones a Vesta Lugg en vaso de café

"Es difícil ser cantante (...) es difícil partir en algo que desconoces y hacer las cosas de cero, y cambiar tu rumbo a los 28 años", expresó.

"Celebren la valentía en vez de tirarla para abajo. La persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar, pero burlarse de la valentía ajena... no lo recomiendo", cerró.

