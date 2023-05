¿Le creyó? Mario le exigió explicaciones a Irene por no ayudarlo durante su infarto en "Juego de Ilusiones"

26 may. 2023 - 16:30 hrs.

Irene (Loreto Valenzuela) enfrentó un tenso momento en "Juego de Ilusiones", luego que Mario (Patricio Achurra), quien es su marido, le preguntara el porqué de su inacción mientras él sufría un infarto.

Recordemos que es Irene quien está tras el deterioro en el estado de salud de Mario, ya que le ha dado antiinflamatorios de forma secreta, medicamento que puede ser mortal en personas con problemas al corazón, como el modisto.

Y mientras le daba el ataque al corazón, ella solo se dedicó a mirarlo mientras él perdía el aire. De todas formas llegó la familia de Mariana (Carolina Arregui) a salvarlo, fue llevado a la clínica, donde luego lo estabilizaron, recuperando la consciencia y volviendo al hogar.

"No supe qué hacer"

Fue aquí donde encaró a Irene, provocando que ella solo se excusara por su negligente actuar, aludiendo a la sorpresa que le provocó este malestar de salud.

"Perdona, perdona si te di la impresión equivocada, pero te juro, te juro que no supe qué hacer, me quedé paralizada, yo por eso, quizás, no sé, perdona, pero yo jamás te haría daño, mi amor", expresó Irene, mientras lloraba.

Mario, dubitativo, tras oír estas palabras y el llanto de su amada, se resignó y aseguró que creía en sus palabras. Aunque, ¿será capaz de darse cuenta del plan en su contra?

