¿Se dio cuenta del plan? Mario encara a Irene por no ayudarlo mientras le daba un infarto en "Juego de Ilusiones"

25 may. 2023 - 16:35 hrs.

Tras pasar una noche en la clínica, Mario (Patricio Achurra) de "Juego de Ilusiones" volvió a su casa con vida, frustrando así el plan de su esposa, Irene (Loreto Valenzuela), quien lo quiere... pero muerto.

Durante los últimos episodios, Irene ha ido poco a poco dándole antiinflamatorios a Mario, ya que por su condición cardíaca, este medicamento podría ser mortal para él.

"Como si quisieras verme muerto"

En medio de su descompensación, Irene no hizo nada para ayudarlo y Mario se dio cuenta de la actitud negligente de su esposa, comenzando a sospechar de que algo raro pasa.

Al volver al hogar, el personaje de Loreto Valenzuela hace como si nada hubiese ocurrido y le arma la cama, acomodándole los cojines a su alrededor.

Sin embargo, Mario no cambia su semblante de intriga hacia ella, y por aquello decide encararla. "Anoche te quedaste mirando y no me ayudaste. Y quiero saber por qué (...) Te quedaste ahí parada mirando, y quiero saber por qué", dijo el hombre.

Irene trata de pasar desapercibida

Irene, al verse atrapada, le bajó el perfil al asunto y respondió: "Ay, Mario, lo que pasa es que me bloqueé. Estaba tan asustada que te juro que no supe qué hacer".

"Extraño, porque no parecías asustada. Te quedaste mirando mientras me daba el infarto. Era como si lo disfrutaras. Estoy diciendo, como si quisieras verme muerto", replicó él, dejando impactada no solo a Irene, sino que también a Guillermo (Julio Milostich), quien oía la conversación tras la puerta.

Guillermo escuchará toda la conversación

