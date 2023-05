En un acto escolar: Revelan detalles del primer encuentro cara a cara que tendrán Shakira y Piqué en Miami

La relación de pareja entre Shakira y Gerard Piqué culminó con una gran convulsión; sin embargo, el rol de padre y madre los mantendrá unidos para siempre. Se avecina un reencuentro entre la cantante y el exfutbolista que despierta expectativas.

Sería la primera vez que se verán cara a cara en Miami, ciudad a donde se mudó la artista desde el mes pasado al dejar atrás los años que vivió en Barcelona, España.

Jordi Martin, reconocido paparazzi español que ha seguido a Shakira y Piqué por más de 12 años, reveló recientemente en su cuenta de YouTube que el encuentro entre la expareja ocurrirá entre el 2 y 3 de junio, en una fiesta escolar que se realizará en el nuevo colegio de Milan y Sasha, publica People en Español.

El viaje de Piqué a Miami es inminente. El paparazzi aseguró que el también empresario se hospedará en un hotel de South Beach y que luego de la fiesta escolar regresará a Barcelona con los niños.

Para así cumplir con el acuerdo judicial que firmó con Shakira que estipula que los menores pasarán el 70 por ciento de sus vacaciones escolares con el papá y el otro 30 por ciento con su madre.

Está en duda qué decidirá Shakira para el disfrute de las vacaciones, pero lo que sí es seguro es que los niños pasarán casi todo el verano con Gerard Piqué.

La artista y el exfutbolista en los últimos días han mantenido activas sus redes sociales, la barranquillera mucho más, y han intentado mostrar un poco de su “normalidad” ahora que viven en países diferentes.

La intérprete de "Acróstico" desde que llegó a Miami se ha paseado en eventos deportivos con sus “amigos famosos”. En la más reciente publicación en Instagram se ve a Shakira en la playa surfeando. El video que compartió lo acompañó con el siguiente texto: “Si no hay olas, se hacen!”.

Shakira surfing in Miami! 🏄‍♀️🏝️ Shak surfeando en Miami! pic.twitter.com/g2IV74TqKY

El catalán, por su parte, se dejó ver en Instagram con su nueva novia, Clara Chía. Esta es la segunda fotografía que comparte el ex de Shakira junto a la joven que es acusada de ser la responsable de la separación de la otrora pareja.

Gerard Piqué via IG, with his girlfriend Clara Chía. pic.twitter.com/uI5fZXnfsO