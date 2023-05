"¿Está calentita?": Critican a hija de Rocío Jurado por grabar a su asesora del hogar recogiendo las heces de su perro

24 may. 2023 - 19:30 hrs.

Las redes sociales se volcaron a funar a la hija de Rocío Jurado, llamada Gloria Ortega, producto de una cuestionable actitud que tuvo con su asesora del hogar.

Gloria Ortega se ha convertido en una celebridad, sobre todo en España, acumulando cerca de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Ir a la siguiente nota

El video que causó la polémica

Resulta que Gloria subió un video a sus redes sociales en donde aparece Marina, la asesora del hogar de la casa de su padre, limpiando los excrementos de "Turrón", el perro de la casa.

En el clip, mientras Marina recogía los excrementos del can, se escucha decir a Gloria en tono burlesco: "¿Cómo está el tacto? (...) ¿Está calentita? Ahí tienes dos más. De nada, todo sea por ayudarte".

La actitud de la joven influencer no gustó para nada a los internautas, quienes se volcaron a criticarla, tildándola de "clasista", "burlona", "humillante" e, incluso, "la peor persona del mundo con su empleada del hogar".

Revisa el video

La hija de Ortega Smith cuando pasea al perro no recoge las cacas, que para eso tiene a Marina. Y mientras las recoge, se ríe de ella. Eso sí, la quieren mucho y es como de la familia, sólo estaba bromeando con el servicio.

No eduques a tus hijos como Ortega Smith pic.twitter.com/j1jJGkSVdC — Viking (@wallanderviking) May 24, 2023

Gloria se defiende

Frente a estos mensajes, Gloria decidió sacar la voz a través de sus historias de Instagram, manifestando, primero, su sorpresa por la reacción que tuvo la gente con este video, que para ella no tiene nada de malo.

"Acabo de meterme en Instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie, y menos si recoge la caca de un/su perro", expresó.

Luego agregó: "Marina y yo tenemos una relación de 16 años, ambas nos conocemos a la perfección y tenemos videos de coña (broma) (siempre). He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón, etc. Turrón estaba hoy en el veterinario, le he sacado mientras esperábamos los resultados. Tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetar a Turrón y recogerlo a la vez. No pasa nada, señores".

"Ojalá os tomaseis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto. Por cierto, la he borrado para los ofendidos", cerró.

Historia de Gloria Camila Ortega

Todo sobre Famosos