"Así me tocó vivirlo": Claudia Conserva se defiende ante críticas por "hiperdramatización" en documental sobre su cáncer

24 may. 2023 - 13:10 hrs.

El documental que produjo Claudia Conserva sobre su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo que le fue diagnosticado, ha recibido críticas mixtas de parte de los televidentes.

Por un lado, existen internautas que valoran el hecho de que haya decidido mostrar sin filtro cómo se vive esta enfermedad, pero por otro lado, hay voces que no entienden el tono que ella le dio al documental, como si de una "guerra" se tratara.

A modo de ejemplo, desde la Corporación Cáncer de Mama Yo Mujer, criticaron abiertamente a Conserva, por que la "narrativa de épica y de violencia, que estamos tratando de erradicar hace mucho tiempo, está expuesta en toda su magnitud" a lo largo de los capítulos.

Claudia Conserva respondió

A través de su Instagram, Claudia Conserva subió un largo comunicado de prensa, en el que aborda las críticas recibidas.

"Quiero señalar que me parece positivo dar visibilidad a estas reacciones y además se genere un debate sobre cómo y con qué lenguaje se debe 'enfrentar esta enfermedad'. Reflexionemos al respecto: estamos en un cambio cultural donde paulatinamente hemos tenido que aprender a modificar el lenguaje. Esto requiere tiempo", sentenció de entrada.

Luego agregó que espera que, a futuro, la forma de relacionarse con el cáncer cambie, así como ha ocurrido con otros temas durante el último tiempo.

"Nadie nunca me exigió ser guerrera ni fuerte, es algo a lo que yo me aferré y no solté jamás. Volvemos a la personalidad y reacción individual. Leí que se hablaba de hiperdramatización, puede ser, pero así me tocó vivirlo. Si algunos pacientes tuvieron un cáncer con un tratamiento más amable, siéntanse afortunados, no todos se tratan igual y algunos ni siquiera requieren de quimioterapia", añadió.

Por último, también defendió que en su documental apareciera el contacto con los monjes de Brasil que, según ella, le ayudaron de forma espiritual a tratar la enfermedad, dejando en claro que ella nunca dejó la medicina tradicional.

"La mayoría de las personas le piden a Dios que las ayude, tampoco veo el conflicto, tampoco hay garantías, si algo aprendí es que en la salud no hay certezas", expresó.

Por último, dejó en claro que su documental tenía como objetivo crear consciencia y que se hable del cáncer en Chile y la realidad en nuestro país. "Hasta ahora está dando resultado y eso es bueno", cerró.

