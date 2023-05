"Pena, angustia, mucha tristeza": Vanesa Borghi comparte desgarradora reflexión tras el fallecimiento de su bebé

24 may. 2023 - 10:10 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Vanesa Borghi publicó un mensaje exponiendo sus sentimientos actuales tras anunciar la muerte de su bebé, Clara, quien nació de forma prematura.

La pequeña solo alcanzó a vivir unas horas antes de su deceso, el cual fue comunicado este domingo 21 por la propia Borghi y su pareja, Carlos Garcés.

Ir a la siguiente nota

"Pena, angustia, mucha tristeza"

Al pie de una imagen en la que aparece abrazada junto a Carlos, Vanesa realizó un largo escrito, en el cual comienza reconociendo que "han sido días muy difíciles y seguramente lo sigan siendo; siento pena, angustia, mucha tristeza..."

"Me pregunto muchas cosas que no tienen respuesta y algunas las invento para sentir un bálsamo de alivio en medio del dolor. El decir que un Ángel nos cuida, que tenía que pasar para enseñarnos algo, que vino con un propósito, no lo sabemos, pero en parte nos alivia, al menos por un rato", sumó.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés

Luego aseguró que, bajo su punto de vista, cada persona vive los duelos de estas características a su propia manera.

"Por momentos sentimos que nuestros sueños y deseos más lindos desaparecieron, pero siguen ahí, de otra manera. Somos padres y seguiremos siéndolo, solo duele aceptar que nuestra gordita Clara ya no está físicamente", añadió.

Finalizando, agradeció a sus seguidores por el cariño que le han expresado últimamente, algunos que incluso han vivido situaciones similares a la de ella y su novio.

"Gracias por abrirse y no invisibilizar el duelo gestacional y perinatal, para nosotros es importante validar el dolor y reconocer la pérdida para poder avanzar. Poco a poco volveremos a sonreír y saldremos adelante, pero ya no somos los mismos, viniste a cambiar nuestra vida", cerró.

Revisa su declaración

Declaración de Vanesa Borghi

Todo sobre Famosos chilenos