"Despechada y pesada": Jorge Valdivia pierde la paciencia con Daniela Aránguiz y arremete en su contra

24 may. 2023 - 09:15 hrs.

Durante la noche de este martes 23 de mayo, nuevos dimes y diretes comenzaron a lanzarse en redes sociales Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Ambos estuvieron casados durante 16 años y pusieron término a su matrimonio a fines del 2022. Desde entonces, Aránguiz ha arremetido contra Valdivia, dejando en claro que él la sigue buscando, pese a que estaría con otra mujer.

Ir a la siguiente nota

"Qué mujer más despechada y pesada"

Quien encendió la mecha de la polémica esta vez, nuevamente fue Daniela Aránguiz, quien publicó una imagen de ella en la que aparece bronceada, bromeando con que dicho color de piel podría conseguirlo en Panamá.

Esto reafirmando dichos de ella en un programa de farándula de Zona Latina, en el cual aseveró que Valdivia estuvo de viaje con la diputada Maite Orsini en dicha nación.

Ante dicha declaración, Jorge perdió la paciencia y le escribió un directo mensaje a ella vía historias de Instagram, el cual borró minutos después.

El portal "Maldita Farándula" de Instagram compartió la captura de pantalla, en el cual él le dice: "Qué mujer más despechada y pesada. No hay caso. Me rindo. No me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página".

Jorge Valdivia

"La gente tiene que saber que tú me hiciste la vida imposible. Es increíble todo lo que me vienes haciendo últimamente. Terminamos, convéncete, por favor. Una pena que tenga que pedirte por favor por las redes sociales que me des paz, no entendiste hasta ahora que ya fue", añadió.

"No sé cómo alguien que en todos estos meses hizo vida de soltera, saliendo a fiestas, carretes varios, después decida buscarme. Y como no quiero volver, se dedique solo a hacerme y hacerle la vida imposible a quien pudiera estar conmigo. Repito, y por favor, acepta mi frase. Estaré solo", cerró.

Revisa la historia

Historia de Jorge Valdivia

Todo sobre Famosos chilenos