"Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida": Kim Kardashian habla sobre la maternidad después de su divorcio

Celebridad, modelo y empresaria, pero ante todo madre de cuatro hijos. Kim Kardashian se sinceró de todo lo que ha implicado llevar la maternidad después de su divorcio de Kanye West, en un avance del próximo episodio del pódcast "On Purpose with Jay Shetty".

La influencer, de 42 años, no dudó en aceptar que ser madre es “lo más difícil” que ha hecho. Para Kim Kardashian la crianza y la maternidad pueden llegar a ser un tema muy complejo, a tal punto que confesó que "hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida".

Confirmó que aunque los días parezcan muy largos, los años se hacen cortos y así lo demuestran lo mucho que han crecido sus hijos: North West tiene 9 años; Saint, 7; Chicago, 5; y Psalm, 4, reseña El País.

Happy 4th Birthday my beautiful smart curious baby boy Psalm. I’m just so happy you chose me to be your mommy. You teach me so much every day. I can’t wait to go through this life with you and that cutie smile of yours with your little fangs lol pic.twitter.com/l4FGy49s0F — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 9, 2023

La empresaria explica que las actividades se acumulan. Entre peinar, poner zapatos y elegir ropa se puede generar un caos. “Es una locura: cocinando, corriendo de un lado a otro. Todo se vuelve salvaje”.

En las fotos que comparte en Instagram es notoria la “perfección”, pero tras escuchar los relatos de Kim es evidente que, como el resto de las madres, es de carne y huesos.

.@JayShetty ON Purpose episode with me is OUT NOW on Apple, Spotify and anywhere you listen to podcasts pic.twitter.com/KbINFR95Pq — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 22, 2023

Kim Kardashian: mamá después del divorcio

La más famosa del clan Kardashian asegura que a pesar de las dificultades, ser madre también es lo más gratificante que ha hecho. Deja claro que no hay un libro que te diga cómo ser la mejor mamá y que nunca se está completamente preparada.

.@jayshetty and I had an open and honest conversation on his podcast On Purpose out on Monday. I’m so grateful to Jay for providing such a safe space to share a more personal side of my life. We discussed the challenges of parenthood, navigating the highs and lows of life, how I… pic.twitter.com/FraP5FQagW — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 20, 2023

“Durante la pandemia había noches en las que me daba cuenta que llevaba días sin lavarme el pelo y utilizaba la misma pijama sucia. Fue una locura”, relató la modelo

En la conversación con Jay Shetty, la empresaria también enfatizó que, a pesar de ser un trabajo desafiante, no lo cambiaría por nada.

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian hace referencia a la maternidad después de haberse divorciado. En 2021, en una entrevista concedida a la revista Parents, confesó que su personalidad tranquila la había ayudado a lidiar con su papel de mamá.

