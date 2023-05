"Pura buena genética": El hijo de Arnold Schwarzenegger demuestra que cada día se parece más a su padre a sus 25 años

La genética de Arnold Schwarzenegger parece seguir favoreciendo a su hijo, Joseph Baena. El joven, que actualmente tiene 25 años de edad, guarda un innegable parecido físico con su padre, y cada vez recuerda más a la época jovial de la celebridad debido a su amor por el culturismo.

A través de Instagram, Baena se mantiene activo con el usuario @joebaena. Las imágenes que postea recrea algunas poses similares a las de la época dorada de su padre. No obstante, también comparte su esencia personal.

Joseph comenzó a volverse famoso por su físico hace unos 5 años. Antes de esto, se preparó en la carrera de bienes raíces, y cuando cumplió 20 años comenzó a formar sus músculos con una mayor disciplina bajo la guía de su padre.

Ha! Good morning Jen. Have you been following Arnold’s son Joseph Baena. Genetics are strong with him. Maria, I promise. Sure he looks like me a little if you squint but it’s just a coincidence 😬 pic.twitter.com/5rJEUhH3aa