"Siento miedo cuando salgo en Santiago": Coni Piccoli confiesa que le preocupa volver de Italia a Chile

21 may. 2023 - 21:00 hrs.

En abril de este año, Constanza Piccoli dio a conocer una importante decisión. Y es que junto a su hermana, Romina, decidieron comprar un departamento en la localidad de Paola, al sur de Italia.

Las jóvenes agarraron sus maletas y emprendieron vuelo al país europeo, dejando atrás sus vidas en la capital. Eso sí, su estadía no es permanente, ya que pretenden que la vivienda les sirva para llegar si se toman vacaciones o días libres.

Constanza Piccoli sentada en el sillón de su departamento en Italia

Desde entonces, han ido contando a través de redes sociales sus impresiones sobre este gran cambio. Durante esta semana, la recordada actriz de la serie juvenil "BKN", habló sobre este tema a través de sus stories de Instagram.

"Siento miedo cuando salgo en Santiago"

Piccoli dejó entrever que pronto volverá a Chile y, si bien se mostró feliz de regresar, dejó en claro que hay algo que le preocupa: la seguridad.

Según la chilena, existe una gran diferencia entre lo que ocurre en Santiago y lo que sucede en las ciudades europeas, donde se siente mucho más tranquila.

Coni y Romina Piccoli en Italia

"¿Te da miedo andar caminando sola allá? A mí me asusta andar sola acá", le comentó una usuaria mediante el formato de preguntas y respuestas de la plataforma.

Fue entonces que expuso su punto de vista: "en Chile, me da miedo salir caminando, salir en auto, salir de cualquier manera de mi casa, me da miedo, me causa mucha ansiedad… obviamente lo hago igual, pero sí, me causa miedo Chile; acá no, nada", partió diciendo.

Historia de Instagram de Coni Piccoli

Luego, explicó que "acá (sur de Italia) puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada. Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta, pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago".

En este sentido, señaló que esta sensación podría estar relacionada con un portonazo que sufrió hace un tiempo en territorio nacional. "Fue demasiado traumático para mí, pero ahí estamos", remató.

