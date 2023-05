Sabrina Sosa revela que Dani Aránguiz se contactó con ella tras acusación contra Claudio Valdivia: "Como excuñadas"

21 may. 2023 - 13:00 hrs.

La modelo y presentadora de televisión argentina, Sabrina Sosa, reveló que su expareja, Claudio Valdivia, mantiene una deuda con ella bajo el concepto de pensión alimenticia.

En un programa de TV+, Sosa explicó que el hermano menor del retirado futbolista Jorge Valdivia le debe "bastante" dinero por este concepto.

"Yo siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente, pero hay mujeres que no pueden salir a trabajar", explicó.

Daniela Aránguiz se contactó con Sabrina Sosa

Quien oyó esta declaración fue Daniela Aránguiz, excuñada de Sosa, que tomó contacto con la argentina, olvidándose de los conflictos que existieron entre ambas en tiempos pasados.

"Hablé el día viernes (12 de mayo) con Daniela como excuñadas, por WhatsApp. De hecho, aclaramos el tema de nuestro Instagram, ya no estamos bloqueadas", señaló, asegurando que fue Aránguiz quien le escribió primero.

"Me quería preguntar por lo que habíamos comentado acá, y quería saber si necesitaba de su ayuda... porque en el programa que ella trabaja, iban a hablar del tema y quería tener la versión", aseveró.

Por otra parte, Sabrina aprovechó de decir que no cree que Daniela vuelva con Jorge Valdivia.

"En ningún momento me dio un indicio de que está con él o de qué piensa volver con él. Te das cuenta por la forma en la que se expresa", concluyó.

