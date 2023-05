"Pregunta repetidísima": Vale Roth revela cómo es la relación con su padre luego que él no fuera a su matrimonio

19 may. 2023 - 14:00 hrs.

Hace algunos meses, la bailarina y figura de la televisión chilena Valentina Roth contrajo matrimonio con su pareja, Miguel de la Fuente, en una íntima ceremonia que contó con la presencia de sus familiares más cercanos, aunque hubo un gran ausente.

Nos referimos al padre de Valentina, el mítico conductor de televisión Rodolfo Roth, recordado por animar en los 80 el programa "Magnetoscopio Musical".

¿Por qué su papá no fue al matrimonio?

Durante esta semana, Valentina hizo en sus redes sociales la conocida sección de "preguntas y respuestas", recibiendo interrogantes de todo tipo.

Una de ellas fue justamente sobre su relación con su progenitor, considerando sobre todo que se ausentó de su matrimonio civil.

"Pregunta repetidísima y ahora la voy a contestar. Cómo es la relación con mi papá y por qué tampoco fue a mi matrimonio a la casa de mi mamá, son dos preguntas que me hacen mucho", expresó de entrada.

"Miren, la relación con mi papá está súper bien, yo me llevo bien con él. Pero él vive en Olmué y por eso yo, como no tengo auto, no lo veo. Pero está chocho también de que va a ser abuelo, está muy feliz", aseveró.

Tras dejar en claro el punto anterior, expresó que si su papá se ausentó de su matrimonio fue por un tema que tiene que ver con la inexistente relación que él tiene con su exesposa, la madre de Valentina.

"Y por qué no fue al matrimonio, porque es nula la relación que tiene con toda la parte de la familia de mi mamá, por mil razones. Entonces, estarían yo creo que él, mi mamá y mi familia, como medios incómodos", señaló, de acuerdo a lo que reporta La Cuarta.

