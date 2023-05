"No tengo a nadie": El reclamo de Helhue Sukni contra sus hijas por no estar con ella en su casa

19 may. 2023 - 12:00 hrs.

La mediática abogada chilena Helhue Sukni realizó un sincero reclamo a través de sus redes sociales, quejándose contra sus tres hijas: Samia, Fadwa y Widad.

Lo anterior se debió a que por motivo de la ausencia de ellas, tuvo que grabar su habitual video diario en redes sociales por su cuenta, apoyando su celular en una mesa.

Ir a la siguiente nota

El lamento de Helhue

"Acá estoy, en la pieza de estudio, sola, sola, sola. Tengo el celular puesto ahí porque no tengo nadie que me grabe, no tengo a nadie que me acompañe", lamentó de entrada.

Luego, detalló en qué está cada una de sus hijas y la razón por la cual no pueden estar junto a ella. "La Fadwa, la mayor mía, se puso a pololear con un abogado, yo estaba tan contenta, ahora no estoy nada muy contenta porque pasa metida donde el hue... y me deja botada", señaló,

Helhue Sukni

Sobre Samia, mejor conocida como la "bombona", expresó que, "partió donde el pololo a despedirse porque se va de viaje. La madre acá botada como un pucho".

Por último, sobre Widad, recordó que ella ya no vive allí. "Se fue hace como un año y yo estoy sola. No me queda nada más que estudiar mi Código Procesal Penal, mi Código Penal, mi Ley 20.000, mi Ley de Armas. Uno para qué tiene hijos, para que se echen el pollo", sostuvo.

En los comentarios, algunos de sus fans le dijeron que "los hijos son prestados", pero otros también se cuadraron con ella y lamentaron que tuviera que estar sola en estos momentos.

Revisa el video apretando aquí.

Todo sobre Famosos chilenos