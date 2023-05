Karen Bejarano responde tras críticas de su hermana: "No me silenciarán en mi proceso de sanar"

16 may. 2023 - 16:00 hrs.

Hace algunas semanas, Karen Bejarano estuvo en el centro de la noticia tras revelar un desconocido episodio de su vida, en el cual sufrió abusos sexuales y psicológicos.

Esta confesión la hizo en un programa de CHV, en donde contó además que quien fue su abusador estaba en su propio entorno familiar y que, cuando decidió contarle a su madre, esta prefirió tomar partido por él.

Karen reafirma sus dichos contra su madre

La actitud de su progenitora quebró la relación que Karen tenía con ella, y durante el más reciente Día de la Madre, Bejarano subió una dura publicación, en la que agradece el nulo contacto existente.

"Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones. Gracias por hacerme sentir pequeña, porque gracias a eso pude rescatar a mi niña interior y darme cuenta que soy quien debe con todo su amor cuidar de mí", es parte de la desgarradora publicación que hizo.

Su posteo generó una serie de reacciones, incluyendo una de su hermana, Charlot Bejarano, quien se cuadró con su mamá y aseguró ante los seguidores de Karen que "no saben la verdad" de los hechos.

"Actualmente, mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace décadas", afirmó en una historia.

Karen responde

Tras esta inesperada historia, Karen Bejarano volvió a alzar la voz, con un largo comunicado en su cuenta de Instagram.

"Cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví. El miedo a ese cuestionamiento, la culpa por callar y la vergüenza de lo que pase, me tuvieron silenciada durante 27 años, pero lo único importante es que pude hablario y comencé mi proceso de sanacion", escribió de entrada.

Luego prosiguió: "Que me cuestionara gente porque no les caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que me estén tirando, como si fueran descalificativos o insultos, solo con el fin de invalidar lo que tuve que vivir. Mi diagnóstico es claro y tengo una internacion psiquiátrica y tratamiento psicológico y psiquiátrico que lo avalan".

Tras unos párrafos en donde reafirma la importancia de hablar, expresó al cierre que "no me silenciarán en mi proceso de sanar (...) no quiero llamar la atención de todos por narcisa. La verdad solo me interesa llamar la atención de aquellos que se sienten identificados con mi historia o parte de ella, y si les resuena algo en su interior hagan algo por cambiarlo, porque su salud mental puede y debe ser mejor".

Historia Karen Bejarano

